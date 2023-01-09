Roma, Milan'dan son dakikada puanı kaptı

Serie A'nın 17. haftasında Milan, sahasında Roma'yı konuk etti.



San Siro'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı ve puanlar paylaşıldı.



Maça ev sahibi avantajını koruyarak başlayan Milan, 30. dakikada Tonali'nin asistinde Kalulu'yla öne geçmeyi başardı ve ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda Roma oyuna dengeyi getirecek etkinliği yakalayamazken 77. dakikada bu kez Leao'nun asistinde Pobega topu ağlara gönderdi ve fark ikiye çıktı.



87. dakikaya gelindiğinde Pellegrini'nin kornerinde iyi yükselen Ibanez kafa vuruşuyla farkı bire indirdi. 90+4'te ise sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta top ceza sahasına gönderildi ve Abraham, önünde kalan topu filelere göndererek maça eşitliği getirdi.



Bu sonuçla Milan, puanını 37'ye yükseltti ve Napoli'yle arasındaki farkın 7'ye yükselmesine engel olamadı. Roma ise 31 puana yükseldi.



Önümüzdeki hafta ise Milan, Lecce deplasmanına çıkarken Roma ise Fiorentina'yı ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ