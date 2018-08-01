Roma, Malcom'un ismini bile görmek istemiyor!

'nın Twitter adresi,ile oynanan hazırlık maçı öncesinde ilginç bir paylaşıma imza attı.Malcom ile anlaşan ancak ardından futbolcuyu Barcelona'ya kaptıran Roma, İspanyol ekibi ile oynanan hazırlık maçı öncesinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.Maçın kadrolarını paylaşan Roma, Barcelona'nın kadrosunu paylaşırken Malcom'un üstünü sildi. Rakibini 10 futbolcu ile gösteren İtalyan ekibinin bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni kazandı.