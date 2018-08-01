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Roma, Malcom'un ismini bile görmek istemiyor!

Malcom'un kendisi ve kulübü Bordeaux ile anlaşan ancak ardından futbolcuyu Barcelona'ya kaptıran Roma, sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Roma, Malcom'un ismini bile görmek istemiyor!
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01 Ağustos 2018 16:16
Roma'nın Twitter adresi, Barcelona ile oynanan hazırlık maçı öncesinde ilginç bir paylaşıma imza attı.

Malcom ile anlaşan ancak ardından futbolcuyu Barcelona'ya kaptıran Roma, İspanyol ekibi ile oynanan hazırlık maçı öncesinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Maçın kadrolarını paylaşan Roma, Barcelona'nın kadrosunu paylaşırken Malcom'un üstünü sildi. Rakibini 10 futbolcu ile gösteren İtalyan ekibinin bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni kazandı.



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