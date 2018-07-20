Roma, Malcom transferinde mutlu sona ulaştı!

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Roma, Bordeaux'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Malcom için anlaşmaya vardı.
Roman Sportif Direktörü Monchi'nin uzun uğraşlar verdiği transferde, pazarlıklar sonrası ödenecek fiyatın 40 milyon euro olduğu belirtildi.
İtalyan basınından yansıyan bilgilere göre transfer, son pürüzlerin giderilmesinin ardından önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulacak.
Genç yaşına karşın etkili futbolu ile dikkat çeken Malcom, geçtiğimiz sezon Bordeaux forması ile çıktığı 38 karşılaşmada 12 gol 8 asistlik performans göstermişti.
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Roman Sportif Direktörü Monchi'nin uzun uğraşlar verdiği transferde, pazarlıklar sonrası ödenecek fiyatın 40 milyon euro olduğu belirtildi.
İtalyan basınından yansıyan bilgilere göre transfer, son pürüzlerin giderilmesinin ardından önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulacak.
Genç yaşına karşın etkili futbolu ile dikkat çeken Malcom, geçtiğimiz sezon Bordeaux forması ile çıktığı 38 karşılaşmada 12 gol 8 asistlik performans göstermişti.
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