Roma, Mady Camara transferini açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yeni transferi Gini Wijnaldum'un yaşadığı ağır sakatlığın ardından yeni orta sahasını buldu.
Başkent ekibi Roma, Olympiakos'da forma giyen Mady Camara'yı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu. Camara'nın 20 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.
25 yaşındaki Mady Camara, geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Başkent ekibi Roma, Olympiakos'da forma giyen Mady Camara'yı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu. Camara'nın 20 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.
25 yaşındaki Mady Camara, geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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