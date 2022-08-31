Roma, Mady Camara transferini açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Olympiakos forması giyen Gineli orta saha oyuncusu Mady Camara'yı kiraladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; asroma.com/
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Roma, Mady Camara transferini açıkladı
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31 Ağustos 2022 16:39
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yeni transferi Gini Wijnaldum'un yaşadığı ağır sakatlığın ardından yeni orta sahasını buldu.

Başkent ekibi Roma, Olympiakos'da forma giyen Mady Camara'yı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu. Camara'nın 20 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.

25 yaşındaki Mady Camara, geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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