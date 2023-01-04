Roma, Lorenzo Pellegrini ile galibiyeti hatırladı

İtalya Ligi'nde Roma, Bologna'yı tek golle mağlup etti. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Roma, Lorenzo Pellegrini ile galibiyeti hatırladı
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04 Ocak 2023 20:36
İtalya Ligi'nde Roma ile Pellegrini karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Roma oldu.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 6. dakikada penaltıdan Lorenzo Pellegrini kaydetti.

Ligde üç maç sonra kazanan Jose Mourinho yönetimindeki Roma puanını 30'a yükseltti. Thaigo Motta yönetimindeki Bologna, son altı haftada ikinci kez kaybetti.

İtalya Ligi'nde hafta sonu Roma, Milan'a konuk olacak. Bologna, Atalanta'yı ağırlayacak.

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