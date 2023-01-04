İtalya Ligi'nde Roma ile Pellegrini karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Roma oldu.
Roma'ya galibiyeti getiren golü 6. dakikada penaltıdan Lorenzo Pellegrini kaydetti.
Ligde üç maç sonra kazanan Jose Mourinho yönetimindeki Roma puanını 30'a yükseltti. Thaigo Motta yönetimindeki Bologna, son altı haftada ikinci kez kaybetti.
İtalya Ligi'nde hafta sonu Roma, Milan'a konuk olacak. Bologna, Atalanta'yı ağırlayacak.
Roma'ya galibiyeti getiren golü 6. dakikada penaltıdan Lorenzo Pellegrini kaydetti.
Ligde üç maç sonra kazanan Jose Mourinho yönetimindeki Roma puanını 30'a yükseltti. Thaigo Motta yönetimindeki Bologna, son altı haftada ikinci kez kaybetti.
İtalya Ligi'nde hafta sonu Roma, Milan'a konuk olacak. Bologna, Atalanta'yı ağırlayacak.
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