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Roma, kupaya erken veda etti!

İtalya Kupası son 16 turunda Roma, sahasında konuk ettiği Torino'ya 2-1 yenildi ve kupaya veda etti.

Kaynak: Sporx.com
Roma, kupaya erken veda etti!
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20 Aralık 2017 21:24
Roma, İtalya Kupası son 16 turunda Roma Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği Torino'ya 2-1 mağlup oldu. Roma, bu sonucun ardından kupadan elendi.

Torino'ya çeyrek finali getiren golleri 39. dakikada Lorenzo De Silvestri ve 73. dakika Simone Edera kaydetti.

Roma'nın 85. dakikada Patrik Schick ile bulduğu tek gol, tur için yeterli olmadı. Ev sahibi ekipte 76. dakikada Edin Dzeko, bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Roma'da forma giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11 başlarken, 61. dakikada yerini Diego Perotti'ye bıraktı.

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