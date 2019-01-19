Serie A'nın 20. haftasında, sahasında konuk ettiği'yumağlup etti ancak Milli futbolcu Cengiz Ünder'in sakatlığı galibiyeti önledi.Roma'ya galibiyeti getiren gollerini 15. dakikada Zaniolo, 34. dakikada penaltıdan Kolarov ve 73'te El Shaarawy attı. Torino'nun golleri ise 51'de Rincon ve 67'de Ansaldi'den geldi.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, maçın henüz 6. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Roma ise sosyal medya hesabından Milli futbolcuya geçmiş olsun mesajı yayınladı.Bu sonucun ardından Roma, üst üste 3. galibiyetini alırken 33 puana yükseldi. Torino ise 27 puanla 9. sırada kaldı.