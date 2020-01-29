Roma kaptanını La Liga'ya gönderiyor

Roma'nın Francesco Totti ve Daniele De Rossi'den sonra kaptanlığını yapan isimlerden Alessandro Florenzi'nin Valencia yolunda olduğu yazılıyor.
İddialara göre teknik direktör Fonseca ile anlaşamadığı bilinen ve Lazio derbisinde 1 dakika bile süre alamayan Florenzi'nin Valencia görüşmeleri sebebiyle kadroya alınmadığı iddia edildi. AS'ın haberinde ise 28 Ocak Salı günü iki kulüp yöneticileri Roma'da bir araya geldi ve görüşme gerçekleştirdi. Valencia'nın sezon sonuna kadar kiralamanın ardından belirlenecek bonservis bedeliyle satış opsiyonlu bir transfer istediği, ancak Roma kulübü ve Florenzi'nin ise bonservisiyle gitmek istediği belirtildi.
Florenzi için 16 milyon euro bonservis bedeli isteyen Roma'ya Valencia'nın düşünme süresi istediği ve Ocak ayında bu transferin bitmesinin yüksek olma ihtimali olduğu AS'ın haberinin devamında yer aldı.
Roma altyapısında yetişen ve kaptanlığa kadar yükselen Alessandro Florenzi sağ çizgi ve orta sahanın ortasında oynayabiliyor. Bugüne kadar Roma formasını 280 kez sırtına geçiren Florenzi 28 gol 32 asistlik performans gösterdi.
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İddialara göre teknik direktör Fonseca ile anlaşamadığı bilinen ve Lazio derbisinde 1 dakika bile süre alamayan Florenzi'nin Valencia görüşmeleri sebebiyle kadroya alınmadığı iddia edildi. AS'ın haberinde ise 28 Ocak Salı günü iki kulüp yöneticileri Roma'da bir araya geldi ve görüşme gerçekleştirdi. Valencia'nın sezon sonuna kadar kiralamanın ardından belirlenecek bonservis bedeliyle satış opsiyonlu bir transfer istediği, ancak Roma kulübü ve Florenzi'nin ise bonservisiyle gitmek istediği belirtildi.
Florenzi için 16 milyon euro bonservis bedeli isteyen Roma'ya Valencia'nın düşünme süresi istediği ve Ocak ayında bu transferin bitmesinin yüksek olma ihtimali olduğu AS'ın haberinin devamında yer aldı.
Roma altyapısında yetişen ve kaptanlığa kadar yükselen Alessandro Florenzi sağ çizgi ve orta sahanın ortasında oynayabiliyor. Bugüne kadar Roma formasını 280 kez sırtına geçiren Florenzi 28 gol 32 asistlik performans gösterdi.
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