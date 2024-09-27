UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta maçında AS Roma ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Roma'yı öne geçiren golü 32. dakikada Artem Dovbyk attı. Golün asistini ise Galatasaray'ın eski oyuncusu Angelino yaptı.



Athletic Bilbao, 85. dakikada Aitor Paredes'in golüyle eşitliği sağladı.



Bu sonucun ardından iki takım da lig aşamasına 1'er puanla başlamış oldu.



Roma, gelecek hafta Elfsborg'a konuk olacak. Athletic Bilbao ise evinde AZ Alkmaar'ı ağırlayacak.



