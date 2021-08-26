Roma Javier Pastore'yi gönderemiyor

Roma'da istenmeyen adam ilan edilen Javier Pastore'yle yolların ayrılmaya çalışıldığı ancak Arjantinli'nin maaşının yüksekliği nedeniyle kontrat feshine yanaşmadığı belirtiliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Roma Javier Pastore'yi gönderemiyor
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26 Ağustos 2021 08:26
Roma kulübü, Javier Pastore'yi takımdan göndermek için gerekli tüm yollara başvuruyor.

Kadro dışında olmasına rağmen Raja Casablanca ile oynanan maçta bulunmayan ve bunun yerine eski kulübü PSG'nin organizasyonuna katılarak sosyal medya hesabından görüntüler paylaşan Pastore'nin bardağı taşırdığı belirtiliyor.

Yüksek maaşı nedeniyle kulüpten ayrılmaya da yanaşmayan Pastore'yi takımdan göndermek için çalışmaların hızlandığı ve eğer taliplisi çıkmazsa alacaklarını ödeyip kontratını fesh etme yoluna gidileceği belirtiliyor.

32 yaşındaki oyuncu 2018 yılında PSG'den Roma'ya 25 milyon euroya transfer olmuş ve geçen sezon 5 maçta 77 dakika süre alarak gol veya asist katkısı yapamamıştı.


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