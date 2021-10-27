Roma iki maç sonra kazandı

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Roma deplasmanda Cagliari'yi 2-1 mağlup etti. İşte Cagliari Roma karşılaşmasının detayları...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Roma iki maç sonra kazandı
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27 Ekim 2021 23:44
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Cagliari deplasmanına konuk olan Roma, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sardegna Arena'da oynanan mücadelede Roma'ya galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Ibanez ve 78. dakikada Pellegrini kaydetti. Cagliari'nin tek golü ise 52. dakikada Pavoletti'den geldi.

Bu sonucun ardından iki maç sonra kazanan Roma, puanını 19'a çıkarttı. Cagliari ise 6 puanla ligin son sırasında yer aldı.



MOURINHO TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Öte yandan Napoli maçında kırmızı kart görerek ceza alan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Ligin bir sonraki haftasında Roma, kendi sahasında Milan ile karşı karşıya gelecek. Cagliari ise Bologna deplasmanına konuk olacak.


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