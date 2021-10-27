MOURINHO TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Cagliari deplasmanına konuk olan Roma, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.Sardegna Arena'da oynanan mücadelede Roma'ya galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Ibanez ve 78. dakikada Pellegrini kaydetti. Cagliari'nin tek golü ise 52. dakikada Pavoletti'den geldi.Bu sonucun ardından iki maç sonra kazanan Roma, puanını 19'a çıkarttı. Cagliari ise 6 puanla ligin son sırasında yer aldı.Öte yandan Napoli maçında kırmızı kart görerek ceza alan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmayı tribünden takip etti.Ligin bir sonraki haftasında Roma, kendi sahasında Milan ile karşı karşıya gelecek. Cagliari ise Bologna deplasmanına konuk olacak.