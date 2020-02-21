UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında AS Roma ile Gent karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma, 1-0'lık skorla kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golü 13. dakikada Carles Perez attı.
Roma'da Cenigz Ünder, yedek bekledi ve maçta süre alamadı. Mert Çetin ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 27 Şubat'ta Belçika'da oynanacak.
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Roma'ya galibiyeti getiren golü 13. dakikada Carles Perez attı.
Roma'da Cenigz Ünder, yedek bekledi ve maçta süre alamadı. Mert Çetin ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 27 Şubat'ta Belçika'da oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın