Roma evinde kazanarak son 16'ya adını yazdırdı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Roma, sahasında Salzburg'u konuk etti.
Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Roma 2-0 kazandı ve toplamda 2-1'lik skora ulaşarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı.
Maçın 33. dakikasında Belotti ile öne geçen Roma, 40'da Dybala ile farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda skoru tutmayı başaran İtalyan ekibi, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.
Mücadelede Milli futbolcumuz Zeki Çelik maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Roma 2-0 kazandı ve toplamda 2-1'lik skora ulaşarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı.
Maçın 33. dakikasında Belotti ile öne geçen Roma, 40'da Dybala ile farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda skoru tutmayı başaran İtalyan ekibi, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.
Mücadelede Milli futbolcumuz Zeki Çelik maçı yedek kulübesinde tamamladı.
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