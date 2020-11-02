Roma efsanesi Totti, Kovid-19'a yakalandı

Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının efsanevi oyuncusu Francesco Totti'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

Haber; AA
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Roma efsanesi Totti, Kovid-19'a yakalandı
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02 Kasım 2020 17:45
Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının efsanevi oyuncusu Francesco Totti'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Roma'nın eski yıldızı Totti'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haberde eski yıldız futbolcunun ateşi olduğu ve kendisini halsiz hissettiği kaydedildi. 

Totti'nin kendisini Torrino semtindeki villasında karantinaya aldığı ifade edildi.

Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, 12 Ekim'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.



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