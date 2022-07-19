Roma, Dybala'nın ardından Belotti'nin peşinde

Dybala transferi imzaya kalan Roma'nın yeni hedefi Belotti oldu. Serbest oyuncu konumunda olan İtalyan golcünün transferinin hafta içinde bitmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Roma, Dybala'nın ardından Belotti'nin peşinde
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19 Temmuz 2022 01:23
Geçen sezonun UEFA Konferans Ligi şampiyonu Roma, Dybala'nın ardından bir flaş imzanın daha peşine düştü.

İtalyan basını, Dybala transferi imzaya kalan Roma'nın Andrea Belotti transferini de bitirmek için harekete geçtiğini yazdı. Dybala ile Palermo döneminden takım arkadaşı olan ikilinin imzası ile hücum gücünü maksimuma taşımak isteyen Roma'nın tüm gücüyle bu imzayı gerçekleştirmeye çalıştığı aktarıldı.

Kaptanı olduğu Torino'dan kupa ve başarı kazanmak için ayrılmayı seçen Belotti'nin Mourinho'nun projesine 'evet' demesinin beklendiği haberlerin devamında duyuruldu.

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer aldığı belirtilen Belotti'nin adı daha önce Milan, Atalanta, Monaco gibi ekiplerle de anılmıştı.

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