UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında İtalya ekibi AS Roma ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 1-0'lık skorla kazandı.



Roma'ya galibiyeti getiren golü 23. dakikada Artem Dovbyk penaltıdan kaydetti.



Roma forması giyen milli yıldızımız Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Roma, ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Dinamo Kiev henüz puanla tanışamadı.



Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Roma, Royale Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Dinamo Kiev ise Ferençvaroş'u ağırlayacak.



