Roma, Dinamo Kiev'i Ukraynalı golcüsüyle yıktı

Roma, Ukrayna ekibi Dİnamo Kiev'i Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk'in golüyle mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Roma, Dinamo Kiev'i Ukraynalı golcüsüyle yıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2024 21:39
Son güncelleme 24 Ekim 2024 21:46
UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında İtalya ekibi AS Roma ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 1-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 23. dakikada Artem Dovbyk penaltıdan kaydetti.

Roma forması giyen milli yıldızımız Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Roma, ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Dinamo Kiev henüz puanla tanışamadı.

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Roma, Royale Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Dinamo Kiev ise Ferençvaroş'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery