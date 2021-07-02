Roma'dan Uğurcan Çakır hamlesi

Rui Patricio'yu isteyen Roma'nın kaleci listesinde Uğurcan Çakır'ın da olduğu ortaya çıktı.

Abone Ol
Roma'dan Uğurcan Çakır hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2021 10:38
Trabzonspor 'da en çok merak edilen konulardan biri Uğurcan Çakır'ın geleceği. Kariyerine Avrupa'da devam etmeyi hedefleyen Milli file bekçisi için Trabzonspor, 20 milyon Euro fiyat belirlemişti. Bugüne kadar pek çok kulübün yoklama yaptığı Uğurcan konusunda son olarak Roma devrede.

İtalyan basını, Wolverhampton'ın kalecisi Rui Patricio ile görüşen Roma'nın listesinde Uğurcan'ın da olduğunu yazdı. Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, daha önce Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde Uğurcan Çakır için olumlu rapor vermişti. Çizme medyasında çıkan haberlerde, Trabzonspor'un 20 milyon Euro'nun altında bir rakama kalecisini satmayı düşünmediği vurgulandı.

Patricio'yu alırlarsa...

Ruio Patricio için yaklaşık 15 milyon Euro'yu gözden çıkartan Roma, eğer Wolverhampton ile anlaşırsa, Uğurcan İngiliz ekibine de gidebilir. Çünkü Premier Lig temsilcisi, geçtiğimiz haftalarda Uğurcan'la alakalı menajerler aracılığıyla Trabzonspor'un kapısını çalmıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.