Roma'dan sonra Sivasspor; 'Başarabiliriz!'

Demir Grup Sivasspor'un Yunan futbolcusu'nde şampiyon olabileceklerine inandığını söyledi.Charisis, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampta bulundukları otelde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Kırmızı-beyazlı kulübe sezon başında transfer olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.Sivasspor'un çok iyi bir kulüp olduğunu ve 3 yıldır Avrupa'da boy gösterdiğini vurgulayan Charisis, "" ifadelerini kullandı.Süper Lig'de 14 maç sonunda 11 puanla düşme hattında yer aldıklarını ancak aranın ardından hızla yukarılara tırmanacaklarına inandığını aktaran Charisis, "" değerlendirmesinde bulundu.Süper Lig'i çok beğendiğini dile getiren Yunan futbolcu, şöyle devam etti:Charis Charisis, hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de mücadele etmenin zorluğuna değindi.Ligde bulundukları pozisyonun sıkışık fikstürden kaynaklandığının altını çizen Charisis, "" diye konuştu.Charisis, Demir Grup Sivasspor'un Avrupa'daki iddiasını vurguladı.Takım olarak Dünya Kupası dönüşünde hem ligde hem de Avrupa'da ellerinden geleni yapacaklarının sözünü veren Charisis, "." şeklinde görüş belirtti.Sivasspor'a gelmeden önce Yunan oyunculardan takım arkadaşı Dimitris Goutas ve eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas ile görüştüğünü aktaran Charisis, şunları kaydetti:Charis Charisis, sözlerini şöyle tamamladı: