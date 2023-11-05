İtalya Serie A 11. hafta maçında Roma ile Lecce karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Roma, uzatma anlarında bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın 72. dakikasında Pontus Almqvist ile öne geçen Lecce, maçın son dakikalarına kadar üstünlüğünü sürdürdü. Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında Sardar Azmoun'un golüyle skoru dengeleyen Roma, 90+4'te Romelu Lukaku'nun golüyle öne geçti. ve galibiyeti aldı.
Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, karşılaşmada süre almadı.
Bu sonuçla birlikte Roma puanını 17'ye yükseltirken, Lecce 13 puanda kaldı.
Karşılaşmanın 72. dakikasında Pontus Almqvist ile öne geçen Lecce, maçın son dakikalarına kadar üstünlüğünü sürdürdü. Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında Sardar Azmoun'un golüyle skoru dengeleyen Roma, 90+4'te Romelu Lukaku'nun golüyle öne geçti. ve galibiyeti aldı.
Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, karşılaşmada süre almadı.
Bu sonuçla birlikte Roma puanını 17'ye yükseltirken, Lecce 13 puanda kaldı.