Roma'dan mucize geri dönüş!

Serie A'nın 11. hafta maçında Roma, sahasında 90. dakika 1-0 geriye girdiği maçı 2-1 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roma'dan mucize geri dönüş!
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05 Kasım 2023 22:17
İtalya Serie A 11. hafta maçında Roma ile Lecce karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Roma, uzatma anlarında bulduğu gollerle 2-1 kazandı. 

Karşılaşmanın 72. dakikasında Pontus Almqvist ile öne geçen Lecce, maçın son dakikalarına kadar üstünlüğünü sürdürdü. Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında Sardar Azmoun'un golüyle skoru dengeleyen Roma, 90+4'te Romelu Lukaku'nun golüyle öne geçti. ve galibiyeti aldı. 

Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, karşılaşmada süre almadı. 

Bu sonuçla birlikte Roma puanını 17'ye yükseltirken, Lecce 13 puanda kaldı.

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