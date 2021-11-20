Roma'dan kadına şiddeti engellemeye yönelik alkışlanan hareket

Roma kulübü, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Zorya Luhansk maçındaki bilet gelirinin %50'sini kadına şiddeti engellemeye yönelik eğitim kurslarının oluşturulması çalışmalarına bağışlayacağını açıkladı.

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Roma'dan kadına şiddeti engellemeye yönelik alkışlanan hareket
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20 Kasım 2021 09:57
Roma kulübü, kadına şiddete yönelik destek kampanyasıyla dünya çapında büyük takdir gören bir anlaşma yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada Roma, Zorya ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi maçının bilet gelirini kadına şiddeti önlemek amacıyla yapılacak çalışmalara aktaracağını duyurdu. Bilet gelirinin yüzde 50'sini şiddet mağduru kadınlara yönelik eğitim kursları oluşturulmasının hedeflendiği açıklandı.

Öte yandan Jose Mourinho'nun önderliğinde kadın ve erkek futbol takım kaptanlarının tanıtımını gerçekleştirdiği çalışmada, şiddet mağduru kadınların ulaşmaları için hazırlanan #SaveTheTactic 1522 telefon numarasının kampanyası duyuruldu.


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