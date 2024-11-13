Roma'dan flaş görüşme: Okan Buruk

Roma, teknik direktörlük görevi için Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk ile görüştü. İşte detaylar...

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Roma'dan flaş görüşme: Okan Buruk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2024 17:35
Ivan Juric ile yollarını ayıran Roma, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre; İtalyan ekibi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüştü.

OKAN BURUK'UN CEVABI

Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri'den önce Buruk ile temas kuran Roma, olumsuz yanıt aldı.

Galatasaray'dan ayrılmak istemeyen deneyimli teknik adam, İtalyan yetkililere teşekkür etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Okan Buruk, daha önce İtalya'da Inter forması giymişti. 51 yaşındaki teknik adam, Galatasaray teknik direktörü olduğu Temmuz 2022'den sonra sarı kırmızı takımın başında 113 maça çıktı ve 86 galibiyet, 12 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery