Roma'dan flaş Dybala açıklaması!

Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Paulo Dybala ile ilgili açıklamalar yaptı.
Florent Ghisolfi, Arjantinli oyuncu için herhangi bir kulüple görüşme yapılmadığını açıkladı.
"KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUZ"
Ghisolfi yaptığı açıklamada, "Şu anda Paulo Dybala'nın transferi için hiçbir kulüple görüşmüyoruz. Dybala bizim için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
Florent Ghisolfi, Arjantinli oyuncu için herhangi bir kulüple görüşme yapılmadığını açıkladı.
"KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUZ"
Ghisolfi yaptığı açıklamada, "Şu anda Paulo Dybala'nın transferi için hiçbir kulüple görüşmüyoruz. Dybala bizim için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.