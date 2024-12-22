Roma'dan flaş Dybala açıklaması!

Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Paulo Dybala ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Roma'dan flaş Dybala açıklaması!
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22 Aralık 2024 14:25
Son güncelleme 22 Aralık 2024 15:46
Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Paulo Dybala ile ilgili açıklamalar yaptı.

Florent Ghisolfi, Arjantinli oyuncu için herhangi bir kulüple görüşme yapılmadığını açıkladı.

"KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUZ"

Ghisolfi yaptığı açıklamada, "Şu anda Paulo Dybala'nın transferi için hiçbir kulüple görüşmüyoruz. Dybala bizim için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı. 

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