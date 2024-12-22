Roma'dan Dybala için dikkat çeken hamle!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Paulo Dybala, Roma'nın Parma ile oynayacağı maça ilk 11'de başlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Roma'dan Dybala için dikkat çeken hamle!
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22 Aralık 2024 13:33
Roma, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Paulo Dybala için dikkat çeken bir harekete imza attı.

İtalyan ekibi, Parma ile oynayacağı maçın ilk 11 duyurusunu Dybala görseli ile yaptı.

Roma'nın Parma ile oynayacağı maça ilk 11'de başlayacak Arjantinli yıldız, bu sezon çıktığı 18 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Roma'nın Parma maçı için yaptığı ilk 11 duyurusu:




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