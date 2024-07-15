Roma'dan Alexander Sörloth atağı!

Roma, Villarreal forması giyen Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Roma'dan Alexander Sörloth atağı!
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15 Temmuz 2024 17:29
Türkiye'de Trabzonspor forması da giyen Alexander Sörloth'a dev bir talip çıktı.

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Villarreal forması giyen Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor.

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Haberde İspanyol ekibinin 38 milyon euroluk serbest kalma maddesi olan 28 yaşındaki golcü için 20-25 milyon euroluk teklifi kabul edeceği belirtildi.

Öte yandan Norveçli golcünün de İtalya'ya transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi. Bu transfer için kısa süre içinde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Villarreal'de 41 maça çıkan 28 yaşındaki forvet, 26 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 

 
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