Roma'dan 25 milyon euroluk transfer!

Roma, Lens'in 25 yaşındaki Avusturyalı stoperi Kevin Danso'nun transferi için anlaşma sağladı.

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Roma'dan 25 milyon euroluk transfer!
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27 Ağustos 2024 14:44
İtalyan devi Roma, dikkat çeken bir transferi daha tamamladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Serie A ekibi, Lens forması giyen Kevin Danso'yu kadrosuna kattı.

Haberde oyuncu için Roma'nın 22+3 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

Son pürüzlerin giderilmesinin ardından 25 yaşındaki stoperin açıklanması bekleniyor.

Lens ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Danso, Fransız ekibiyle 117 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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