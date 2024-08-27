Roma'dan 25 milyon euroluk transfer!

İtalyan devi Roma, dikkat çeken bir transferi daha tamamladı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Serie A ekibi, Lens forması giyen Kevin Danso'yu kadrosuna kattı.



Haberde oyuncu için Roma'nın 22+3 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.



Son pürüzlerin giderilmesinin ardından 25 yaşındaki stoperin açıklanması bekleniyor.



Lens ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Danso, Fransız ekibiyle 117 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.





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