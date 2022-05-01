Roma'da sessiz gece

İtalya Serie A'da Roma, sahasında Bologna ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Roma'da sessiz gece
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01 Mayıs 2022 23:39
İtalya Serie A'da Roma, sahasında Bologna ile karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Roma 59, Bologna ise 43 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Roma, Fiorentina deplasmanına gidecek. Bologna, Venezia'yı ağırlayacak.

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