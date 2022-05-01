İtalya Serie A'da Roma, sahasında Bologna ile karşı karşıya geldi.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Roma 59, Bologna ise 43 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Roma, Fiorentina deplasmanına gidecek. Bologna, Venezia'yı ağırlayacak.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Roma 59, Bologna ise 43 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Roma, Fiorentina deplasmanına gidecek. Bologna, Venezia'yı ağırlayacak.
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