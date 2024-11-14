Roma'da Ranieri dönemi!

Roma, teknik direktörlük görevine Claudio Ranieri'nin getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Roma'da Ranieri dönemi!
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14 Kasım 2024 17:16
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Claudio Ranieri ile anlaşma sağladı.

Ivan Juric ile yollarını ayıran Roma, teknik direktörlük görevine Ranieri'nin getirildiğini açıkladı.

DANIŞMANLIK YAPACAK

Ranieri, sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapacak. 73 yaşındaki teknik adam, sezonun sona ermesiyle birlikte yönetim kurulunda üst düzey bir göreve geçecek ve kulüp sahiplerine danışmanlık yapacak.

YENİ HOCAYI SEÇECEK

Roma, Ranieri ile anlaşmasına rağmen deneyimli teknik adam sonrası dönem için teknik direktör arayışlarına devam edecek ve İtalyan teknik adam da bu konuda kulübe fikrini söyleyecek ve kararda söz sahibi olacak. Ranieri, daha önce 2009-2011 ve 2019 yılında (3 ay) Roma'da görev yapmıştı.

ROMA DIŞINDAKİ TAKIMLARI

73 yaşındaki teknik adam ayrıca, kariyerinde; Napoli, Valencia, Fiorentina, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Parma, Inter, Monaco, Leicester, Nantes, Fulham, Sampdoria, Watford ve Cagliari takımlarında görev yaptı.

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