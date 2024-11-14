Roma'da Ranieri dönemi!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Claudio Ranieri ile anlaşma sağladı.



Ivan Juric ile yollarını ayıran Roma, teknik direktörlük görevine Ranieri'nin getirildiğini açıkladı.



DANIŞMANLIK YAPACAK



Ranieri, sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapacak. 73 yaşındaki teknik adam, sezonun sona ermesiyle birlikte yönetim kurulunda üst düzey bir göreve geçecek ve kulüp sahiplerine danışmanlık yapacak.



YENİ HOCAYI SEÇECEK



Roma, Ranieri ile anlaşmasına rağmen deneyimli teknik adam sonrası dönem için teknik direktör arayışlarına devam edecek ve İtalyan teknik adam da bu konuda kulübe fikrini söyleyecek ve kararda söz sahibi olacak. Ranieri, daha önce 2009-2011 ve 2019 yılında (3 ay) Roma'da görev yapmıştı.



ROMA DIŞINDAKİ TAKIMLARI



73 yaşındaki teknik adam ayrıca, kariyerinde; Napoli, Valencia, Fiorentina, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Parma, Inter, Monaco, Leicester, Nantes, Fulham, Sampdoria, Watford ve Cagliari takımlarında görev yaptı.



