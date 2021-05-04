Roma'da Fonseca dönemi bitti; Sarri geliyor

İtalya Serie A takımlarından Roma, sezon sonunda teknik direktör Paulo Fonseca ile yolların ayrılacağını açıkladı.



Fonseca ile yollarını ayıracak olan Roma'da yeni teknik direktörün Sarri olması bekleniyor. İtalyan teknik adam Sarri'nin göreve başlayacak olması ile birlikte Cengiz Ünder'in de Roma'ya dönmesi kuvvetle muhtemel...



Roma Kulüp Müdürü Tiago Pinto, Fonseca hakkında yaptığı açıklamada, "Paulo'ya Kulüpte son iki sezonda yaptığı çalışmalar için teşekkür etmek istiyorum. Sonuçlar her zaman istediğimiz gibi ortaya çıkmasa bile, bize bıraktığı ve teşvik ettiği, geliştirdiği birçok yetenekli genç bizim büyümemize yardımcı olmaya devam edecek olan çeşitli olumlu unsurların farkındayız. Bu sezon Avrupa Ligi'nde ilerleme kaydedildi. Roma'da başarıya giden bir yol oluşturmaya çalışıyoruz ve eminim Paulo bu süreçte rolünü oynamıştır" dedi.



