Roma'da ayrılık kararı!

Roma, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Renato Sanches ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roma'da ayrılık kararı!
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27 Aralık 2023 17:32
Son güncelleme 27 Aralık 2023 17:35
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Renato Sanches ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fransız basınında yer alan habere göre, İtalyan ekibinin, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Sanches ile devre arasında yollarını ayırmak istediği aktarıldı.

Roma'nın, Portekizli futbolcu konusunda kararını PSG'ye ilettiği belirtildi. PSG'nin ise menajer Jorge Mendes'in Sanches'e yeni bir kulüp bulması koşuluyla Roma'nın ayrılık düşüncesine karşı olmadığı ifade edildi.

26 yaşındaki futbolcu, sezon başında kiralık olarak imza attığı Roma'da 9 maçta süre buldu ve 1 gol attı.

Renato Sanches'in Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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