Roma'da Artem Dovbyk için geri sayım!

Roma Artem Dovbyk'in transferi konusunda Girona ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

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Roma'da Artem Dovbyk için geri sayım!
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31 Temmuz 2024 22:40
Son güncelleme 31 Temmuz 2024 22:41
Transfer çalışmalarını sürdüren Roma, sürpriz bir transferi bitirmek üzere.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Roma, Artem Dovbyk transferi için Girona ile anlaşmaya vardı.

Ukraynalı oyuncu, İtalyan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Futbolcu için Girona'ya 34 milyon euro ödenecek.

Dovbyk, perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmek için Roma'ya uçacak. Başarılı oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

Girona'nın Dnipro'dan 7.75 milyon euroya kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibinde 39 maça çıktı ve 24 gol, 10 asist yaptı.

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