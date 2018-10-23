İLK AÇIKLAMALARA GÖRE 20 YARALI

Şampiyonlar Ligi G grubu 3. maçında oynanacak Roma - CSKA Moskova maçı öncesi Roma'da adeta facia yaşandı.Taraftarlar, karşılaşmanın oynanacağı stada doğru yol alırken, bir anda yürüyen merdiven çöktü. Olayın şokunu atlatamayan taraftarlar ezilmekten kurtulamazken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.İtalyan yetkililer, ilk açıklamalarında 20 taraftarın yaralandığını ve ambulanslarla hastaneye götürüldüğünü açıkladı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı belirtilirken, yaralanan taraftarların tamamının CSKA Moskova taraftarı olduğu belirtildi.Metro istasyonu, kazanın ardından kapatıldı.