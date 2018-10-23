İLK AÇIKLAMALARA GÖRE 20 YARALI





METRO İSTASYONU KAPATILDI



Yetkililerin verdiği bilgiye göre; yaralılar arasındaki bir Rus taraftarın bir bacağı merdivenlerin plakalarına sıkışarak koptu. Metro istasyonu kapatılırken, çoğu Rus taraftarın yaralandığı olay yerine ambulanslar sevk edildi. Olay anına ilişkin bazı tanıkların çektiği görüntüler de haber sitelerinde paylaşıldı.



"KIYAMET SENARYOSU YAŞADIM"



Tanıklardan biri, "Bir kıyamet senaryosu yaşadım. Bir anda yürüyen merdivenlerin hızı inanılmaz bir şekilde arttı. Ne biz, ne de oradaki görevliler ilk anda ne olduğunu anlayamadık" diye konuştu.

Metrodan hızla çıkanları gören bazı kişilerin, terör saldırısı olduğu endişesiyle paniğe kapıldığı belirtildi.



Öte yandan Roma Olimpiyat Stadı yakınında Roma ve CSKA Moskova taraftarları arasında yaşanan arbedede bir Rusya vatandaşının bıçaklandığı, 15 İtalyan'ın da gözaltına alındığı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi G grubu 3. maçında oynanacak Roma - CSKA Moskova maçı öncesi Roma'da adeta facia yaşandı.Taraftarlar, karşılaşmanın oynanacağı stada doğru yol alırken, bir anda yürüyen merdiven çöktü. Olayın şokunu atlatamayan taraftarlar ezilmekten kurtulamazken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Faciaya, aşırı alkol almış CSKA Moskova taraftarlarının neden olduğu bildirildi.İtalyan basınına tanıkların ifadelerine dayandırılarak yansıyan bilgilere göre; Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı için kente gelen Rus taraftarlar, stadyuma gitmek için kullanmak istedikleri A hattındaki metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde tezahürat yaparak zıplayınca merdivenlerin çökmesine neden oldu.İtalyan yetkililer, ilk açıklamalarında 20 taraftarın yaralandığını ve ambulanslarla hastaneye götürüldüğünü açıkladı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı belirtilirken, yaralanan taraftarların tamamının CSKA Moskova taraftarı olduğu belirtildi.