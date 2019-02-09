İtalya Serie A'da 23. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 9. dakikasında Stephan El Shaarawy ile öne geçen Roma, 18. dakikada Edin Dzeko ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.Dakikalar 51'i gösterdiğinde sahneye Aleksandar Kolarov çıktı ve farkı açtı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma deplasmanda Chievo'yu 3-0 mağlup etti.Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.Roma üç resmi maç sonrasında kazanırken ligde puanını 38'e yükseltti. Chievo ise 9 puanda kaldı.