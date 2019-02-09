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Roma, Chievo'ya patladı! 3 maç sonra...

İtalya Serie A'da 23. haftada Roma deplasmanda Chievo'yu 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Roma, Chievo'ya patladı! 3 maç sonra...
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09 Şubat 2019 00:24
İtalya Serie A'da 23. hafta maçında Chievo ile Roma karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 9. dakikasında Stephan El Shaarawy ile öne geçen Roma, 18. dakikada Edin Dzeko ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 51'i gösterdiğinde sahneye Aleksandar Kolarov çıktı ve farkı açtı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma deplasmanda Chievo'yu 3-0 mağlup etti.

Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Roma üç resmi maç sonrasında kazanırken ligde puanını 38'e yükseltti. Chievo ise 9 puanda kaldı.

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