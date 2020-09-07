Roma CEO'su Guido Fienga: 'Dzeko takımda kalacak'

Serie A ekiplerinden Roma'nın CEO'su Guido Fienga, transfer dönemi ve Edin Dzeko hakkında çıkan iddialar üzerine konuştu.



Fienga, Edin Dzeko'nun rakiplere satılmayacağını belirtti. Juventus'un Dzeko'nun bir numaralı talibi olduğu bilinirken, 10 milyon avro civarında bir teklif yapıldığı da iddia edilmişti.



"DZEKO İSTEDİĞİ SÜRECE KALACAK"



CEO Guido Fienga yaptığı açıklamada; "Edin Dzeko, Roma'nın kaptanı ve burada kalmak istediği sürece kalacak." dedi.



CEO ayrıca iyi bir teknik direktöre ve kadroya sahip olduklarını belirtti.



