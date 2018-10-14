Roma, Cengiz'in alternatifini Meksika'da buldu!

ekiplerinden Club America'da forma giyeniçin harekete geçti.İtalya basınında yer alan habere göre; Roma Sportif direktörü Monchi, 18 yaşındaki Diego Lainez'in menajeriyle görüşme yaptı.Haberde; Roma'nın Ocak ayında resmi teklif yapacağı ve oyuncunun değerinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu iddia edildi.Sol ve sağ kanatta görev yapabilen Diego Lainez'in, Bayern Münih'in 50 milyon euroyu gözden çıkardığı Cengiz Ünder'in yerine transfer edilebileceği kaydedildi.