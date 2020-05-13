AS Roma'da milli yıldız Cengiz Ünder ile yolların ayrılması gündeme geldi. 2017 yılında Başakşehir'den transfer edilen Cengiz için, Avrupa'dan birçok kulüp talip oldu.
İtalyan basınının iddiasına göre; Roma ekibi Cengiz Ünder'i gelecek sezon kadroda tutmayacak ve 24 milyon euro taleple satış listesine koyacak. Cengiz Ünder için kapıda bekleyenler arasında Arsenal, Tottenham, Bayer Leverkusen, AC Milan ve Napoli gibi kulüpler bulunuyor.
2017 YILINDA ROMA'YA GİTTİ
22 yaşındaki milli oyuncu, 2017 yılında Başakşehir'den 14 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında transfer edildi.
22 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Roma forması ile 15 Serie A karşılaşmasında forma giydi. Cengiz Ünder bu maçlarda takımına 3 gollük katkı sağladı.
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İtalyan basınının iddiasına göre; Roma ekibi Cengiz Ünder'i gelecek sezon kadroda tutmayacak ve 24 milyon euro taleple satış listesine koyacak. Cengiz Ünder için kapıda bekleyenler arasında Arsenal, Tottenham, Bayer Leverkusen, AC Milan ve Napoli gibi kulüpler bulunuyor.
2017 YILINDA ROMA'YA GİTTİ
22 yaşındaki milli oyuncu, 2017 yılında Başakşehir'den 14 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında transfer edildi.
22 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Roma forması ile 15 Serie A karşılaşmasında forma giydi. Cengiz Ünder bu maçlarda takımına 3 gollük katkı sağladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın