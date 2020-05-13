2017 YILINDA ROMA'YA GİTTİ

'da milli yıldızile yolların ayrılması gündeme geldi. 2017 yılında'den transfer edilen Cengiz için, Avrupa'dan birçok kulüp talip oldu.İtalyan basınının iddiasına göre; Roma ekibi Cengiz Ünder'i gelecek sezon kadroda tutmayacak vesatış listesine koyacak. Cengiz Ünder için kapıda bekleyenler arasındavegibi kulüpler bulunuyor.22 yaşındaki milli oyuncu, 2017 yılında Başakşehir'den 14 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında transfer edildi.22 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Roma forması ile 15 Serie A karşılaşmasında forma giydi. Cengiz Ünder bu maçlarda takımına 3 gollük katkı sağladı.