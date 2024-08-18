İtalya Serie A ilk hafta maçında Cagliari ile Roma karşı karşıya geldi. Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.



Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, 90 dakika süre aldı.



Bu sonuçla birlikte her iki takımda lige 1 puanla başladı.



Ligin bir sonraki. maçında Roma, sahasında Empoli'yi konuk edecek. Cagliari ise Como'yu ağırlayacak.





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