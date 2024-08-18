İtalya Serie A ilk hafta maçında Cagliari ile Roma karşı karşıya geldi. Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.
Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, 90 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte her iki takımda lige 1 puanla başladı.
Ligin bir sonraki. maçında Roma, sahasında Empoli'yi konuk edecek. Cagliari ise Como'yu ağırlayacak.
Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, 90 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte her iki takımda lige 1 puanla başladı.
Ligin bir sonraki. maçında Roma, sahasında Empoli'yi konuk edecek. Cagliari ise Como'yu ağırlayacak.
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