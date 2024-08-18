Roma, Cagliari'ye ilk maçta diş geçiremedi

İtalya Serie A ilk hafta maçında Roma, deplasmanda Cagliari ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roma, Cagliari'ye ilk maçta diş geçiremedi
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18 Ağustos 2024 23:35
İtalya Serie A ilk hafta maçında Cagliari ile Roma karşı karşıya geldi. Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.

Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, 90 dakika süre aldı. 

Bu sonuçla birlikte her iki takımda lige 1 puanla başladı. 

Ligin bir sonraki. maçında Roma, sahasında Empoli'yi konuk edecek. Cagliari ise Como'yu ağırlayacak.

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