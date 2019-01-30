Roma, Beşiktaş'a Vida için ikinci teklifini sundu!

Devre arası transfer dönemindeveile yollarını ayıraniçin flaş bir iddia ortaya atıldı.İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Serie A ekipleri Roma ve Inter,ile ilgileniyor.Miranda'nın Monaco'ya transfer olması durumunda Inter'in Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı belirtildi.Roma, Beşiktaş'a Vida için 7,5 milyon euroluk teklif yaptı. Ancak siyah-beyazlı kulüp, 10 milyon euronun altında bir rakamı kabul etmeyeceğini İtalyan ekibine bildirdi. Roma daha ikinci bir teklif olarak 8.5 milyon euro dedi ancak Beşiktaş talep ettiği rakamın 10 milyon euro olduğunu bir kez daha yineledi.Bu arada spor yazarı Serdar Ali Çelikler ise Domagoj Vida'nın Inter'e transfer olacağını iddia etti.İtalyan basınının ulaştığı Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi ise Vida için Roma iddialarını yalanlamazken, "Şu anda bir şey söyleyemem" cevabını verdi.Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 23 maçta oynadı.