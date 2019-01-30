Roma, Beşiktaş'a Vida için ikinci teklifini sundu!

Devre arası transfer döneminde Ryan Babel, Vagner Love ve Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Serie A ekipleri Roma ve Inter, Domagoj Vida ile ilgileniyor.
Miranda'nın Monaco'ya transfer olması durumunda Inter'in Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı belirtildi.
ROMA'DAN 7,5 MİLYON €'LUK TEKLİF
Roma, Beşiktaş'a Vida için 7,5 milyon euroluk teklif yaptı. Ancak siyah-beyazlı kulüp, 10 milyon euronun altında bir rakamı kabul etmeyeceğini İtalyan ekibine bildirdi. Roma daha ikinci bir teklif olarak 8.5 milyon euro dedi ancak Beşiktaş talep ettiği rakamın 10 milyon euro olduğunu bir kez daha yineledi.
Bu arada spor yazarı Serdar Ali Çelikler ise Domagoj Vida'nın Inter'e transfer olacağını iddia etti.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA: "BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"
İtalyan basınının ulaştığı Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi ise Vida için Roma iddialarını yalanlamazken, "Şu anda bir şey söyleyemem" cevabını verdi.
Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 23 maçta oynadı.
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İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Serie A ekipleri Roma ve Inter, Domagoj Vida ile ilgileniyor.
Miranda'nın Monaco'ya transfer olması durumunda Inter'in Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı belirtildi.
ROMA'DAN 7,5 MİLYON €'LUK TEKLİF
Roma, Beşiktaş'a Vida için 7,5 milyon euroluk teklif yaptı. Ancak siyah-beyazlı kulüp, 10 milyon euronun altında bir rakamı kabul etmeyeceğini İtalyan ekibine bildirdi. Roma daha ikinci bir teklif olarak 8.5 milyon euro dedi ancak Beşiktaş talep ettiği rakamın 10 milyon euro olduğunu bir kez daha yineledi.
Bu arada spor yazarı Serdar Ali Çelikler ise Domagoj Vida'nın Inter'e transfer olacağını iddia etti.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA: "BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"
İtalyan basınının ulaştığı Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi ise Vida için Roma iddialarını yalanlamazken, "Şu anda bir şey söyleyemem" cevabını verdi.
Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 23 maçta oynadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın