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Roma Başkanı hala Lionel Messi'yi istiyor!

Barcelona'dan ekonomi uzmanı Francesco Calvo'yu göreve getiren Roma'da başkan Pallotta, Lionel Messi'yi istediklerini bir kez daha söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Roma Başkanı hala Lionel Messi'yi istiyor!
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02 Ağustos 2018 20:50
Roma Başkanı James Pallotta'nın Lionel Messi aşkı bitmiyor. Barcelona'dan ekonomi uzmanı Francesco Calvo'yu transfer eden Roma, bir Messi göndermesinde daha bulundu.

Calvo'nun takıma getirilmesinin ardından Palotta, ''Değişen bir şey yok, Messi'yi hala istiyoruz.'' dedi.

Malcom transferinde futbolcuyu Barcelona'ya kaptıran Roma'da başkan Palotta, ''Barcelona bizi arayıp özür diledi. Ancak Lionel Messi'yi bize vermedikleri sürece onları asla affetmeyeceğim.'' sözlerini kullanmıştı.

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