Roma Başkanı hala Lionel Messi'yi istiyor!

Başkanı'nın Lionel Messi aşkı bitmiyor. Barcelona'dan ekonomi uzmanı Francesco Calvo'yu transfer eden Roma, bir Messi göndermesinde daha bulundu.Calvo'nun takıma getirilmesinin ardından Palotta, ''Değişen bir şey yok, Messi'yi hala istiyoruz.'' dedi.Malcom transferinde futbolcuyu Barcelona'ya kaptıran Roma'da başkan Palotta, ''Barcelona bizi arayıp özür diledi. Ancak Lionel Messi'yi bize vermedikleri sürece onları asla affetmeyeceğim.'' sözlerini kullanmıştı.