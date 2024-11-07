UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Royale Union Saint-Gilloise ile AS Roma karşı karşıya geldi. Kral Baudoin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Roma'yı öne geçiren golü 62. dakikada Gianluca Mancini kaydetti. USG'nin beraberlik golünü 77. dakikada Kevin Mac Allister kaydetti.
Bu sonucun ardından Roma, 5 puana,; henüz galibiyetle tanışamayan USG ise 2 puana yükseldi.
Roma, bir sonraki maçından Tottenham'a konuk olacak. USG ise Twente deplasmanına gidecek.
Roma'yı öne geçiren golü 62. dakikada Gianluca Mancini kaydetti. USG'nin beraberlik golünü 77. dakikada Kevin Mac Allister kaydetti.
Bu sonucun ardından Roma, 5 puana,; henüz galibiyetle tanışamayan USG ise 2 puana yükseldi.
Roma, bir sonraki maçından Tottenham'a konuk olacak. USG ise Twente deplasmanına gidecek.