Roma, Avrupa Ligi'nde USG'ye takıldı

Roma, Union Saint-Gilloise deplasmanında üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roma, Avrupa Ligi'nde USG'ye takıldı
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07 Kasım 2024 22:42
UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Royale Union Saint-Gilloise ile AS Roma karşı karşıya geldi. Kral Baudoin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Roma'yı öne geçiren golü 62. dakikada Gianluca Mancini kaydetti. USG'nin beraberlik golünü 77. dakikada Kevin Mac Allister kaydetti.

Bu sonucun ardından Roma, 5 puana,; henüz galibiyetle tanışamayan USG ise 2 puana yükseldi.

Roma, bir sonraki maçından Tottenham'a konuk olacak. USG ise Twente deplasmanına gidecek.

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