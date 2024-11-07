UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Royale Union Saint-Gilloise ile AS Roma karşı karşıya geldi. Kral Baudoin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.



Roma'yı öne geçiren golü 62. dakikada Gianluca Mancini kaydetti. USG'nin beraberlik golünü 77. dakikada Kevin Mac Allister kaydetti.



Bu sonucun ardından Roma, 5 puana,; henüz galibiyetle tanışamayan USG ise 2 puana yükseldi.



Roma, bir sonraki maçından Tottenham'a konuk olacak. USG ise Twente deplasmanına gidecek.



