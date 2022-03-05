İtalya Serie A'nın 28. haftasında Roma ile Atalanta karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma, 1-0'lık skorla kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golü 32. dakikada Tammy Abraham attı.
Atalanta'da forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Roma, 47 puana yükseldi. Atalanta ise 47 puanda kaldı.
Roma gelecek hafta Udinese deplasmanına gidecek. Atalanta ise sahasında Genoa'yı ağırlayacak.
Roma'ya galibiyeti getiren golü 32. dakikada Tammy Abraham attı.
Atalanta'da forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Roma, 47 puana yükseldi. Atalanta ise 47 puanda kaldı.
Roma gelecek hafta Udinese deplasmanına gidecek. Atalanta ise sahasında Genoa'yı ağırlayacak.