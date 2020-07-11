Roma, 3 puanı 3 golle aldı!

İtalya Ligi Serie A'da 32. hafta karşılaşmasında Brescia, Roma'yı konuk etti.



Mario Rigamonti Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Roma'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Federico Fazio, 62. dakikada Nikola Kalinic ve 74. dakikada Nicolo Zaniolo kaydetti.



Roma forması giyen milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin, maçta şans bulamadılar.



Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Roma, bu sonuçla puanını 54'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Brescia ise 21 puanla 19. sırada yer buldu.



Roma, gelecek hafta Verona'yı konuk edecek. Brescia ise Atalanta deplasmanına gidecek.



