Roma, 2'de 2 ile başladı

İtalya Serie A'da Roma, sahasında Cremonese'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Roma, 2'de 2 ile başladı
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22 Ağustos 2022 21:30
İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Roma, sahasında Cremonese'yi ağırladı.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Roma'ya galibiyeti getiren tek golü 65. dakikada Chris Smalling attı.

Bu sonucun ardından Roma, yeni sezona 2'de 2 ile başladı ve puanını 6'ya çıkardı. Cremonese ise henüz puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Roma, Juventus ile deplasmanda karşılaşacak. Cremonese, Torino'yu ağırlayacak.

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