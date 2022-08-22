İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Roma, sahasında Cremonese'yi ağırladı.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Roma'ya galibiyeti getiren tek golü 65. dakikada Chris Smalling attı.
Bu sonucun ardından Roma, yeni sezona 2'de 2 ile başladı ve puanını 6'ya çıkardı. Cremonese ise henüz puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki haftasında Roma, Juventus ile deplasmanda karşılaşacak. Cremonese, Torino'yu ağırlayacak.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Roma'ya galibiyeti getiren tek golü 65. dakikada Chris Smalling attı.
Bu sonucun ardından Roma, yeni sezona 2'de 2 ile başladı ve puanını 6'ya çıkardı. Cremonese ise henüz puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki haftasında Roma, Juventus ile deplasmanda karşılaşacak. Cremonese, Torino'yu ağırlayacak.
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