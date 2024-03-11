İtalya Serie A'nın 28. haftasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile Daniele De Rossi'nin yönetimindeki Roma karşı karşıya geldi.



Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük çekişmeye sahne oldu ve Roma'nın 90+5'te Diego Llorente ile bulduğu gol sonucu maç 2-2 sona erdi. Roma'nın ilk golünü ise 58. dakikada Houssem Aouar kaydetti.



Ev sahibi Fiorentina'nın gollerini ise 18. dakikada Luca Ranieri ve 69. dakikada Rolando Mandragora kaydederken, Cristiano Biraghi 80. dakikada bir penaltı atşından yararlanamadı.



Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla birlikte Roma puanını 48'e yükseltirken, Fiorentina 43 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Roma evinde Sassuolo'yu konuk ederken, Fiorentina deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak.

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