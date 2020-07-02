RollerCoaster Tycoon 3 kısa süreliğine ücretsiz!

Ücretsiz oyun denildiğinde ilk akla gelen platformda dönüşen Epic Games Store bu kez RollerCoaster Tycoon 3 ile karşımızda. Steam'de 32 TL'ye satılan bu oyuna kısa süreliğine ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyorsunuz.



RollerCoaster Tycoon 3, Epic Games Store'da ücretsiz!



RollerCoaster Tycoon 3 bir simülasyon oyunu, lunapark inşa ederek ziyaretçi çekmeye çalıştığınız ve ziyaretçileri memnun ederek onların lunaparkta daha uzun süre kalmasını sağladığınız bir oyun. Serinin ilk oyunu 1999 yılında piyasaya sürüldü. Serinin birinci ve ikinci oyunları izometrik kamera açılarına sahipken, üçüncü oyun tamamıyla 3B olarak karşımıza çıkıyor.



Üçüncü oyun ile birlikte oluşturduğumuz tüm RollerCoaster'lara binip deneyim edebiliyoruz. Oyunda çevreyi istediğimiz gibi dizayn edebiliyoruz. Ya da oluşturduğumuz diğer etkinliklere katılabiliyoruz. Oyunda 18 senaryo bulunuyor ve bu senaryolarda ilerledikçe eşyaların kilidini açabiliyorsunuz. Bir kaç saatliğine eğlenmek isteyenler için ideal bir oyun.



Epic Games'de şu an ücretsiz ve 1 Ekim Saat 18:00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.



Kaynak: shiftdelete.net



