Roland Sallai: "Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz"

Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, imza sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

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Roland Sallai: 'Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz'
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14 Eylül 2024 18:04
Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, imza sonrası flaş açıklamalar yaptı.

Roland Sallai yaptığı açıklamada, "Buraya gelmemde yardımcı olan başkanımıza ve değerli insanlara teşekkür ediyorum. Çok büyük bir kulübe geldim. Hocamız ve takım arkadaşlarımızla buluşmak için çok sabırsızım. Son haftalarda bir ilgi vardı ve ben de buna karşılık verip gelmek istedim. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübüne geliyordum." dedi.

Ligi ve Avrupa Kupası'nı kazanmak istediklerini söyleyen Sallai, "Kazanmamız gereken bir şampiyonluk var. Avrupa Ligi'ni de kazanmak istiyoruz. Burayla ilgili birkaç şey biliyordum. Burayla ilgili çok bilgim yoktu ama buraya geldiğim için çok mutluyum. 5. yıldızı takmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarına da bir mesaj yollayan Sallai, "Bizi desteklemelerine devam etsinler. İnanılmaz bir taraftar grubu var. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan sarı kırmızılı takımın yeni trnasferi Roland Sallai'nin 7 numaralaı formayı giyeceği açıklandı. 

 
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