Roland Sallai, Antalyaspor maçına damga vurdu!

Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, Antalyaspor maçındaki iyi performansıyla alkış aldı.
Okan Buruk'u 90 dakika süre verdiği tecrübeli kanat oyuncusu, gol veya asist katkısı vermese de maç içindeki rakamları ortaya koyduğu mücadeleyi gözler önüne serdi.
Antalyaspor karşısında 60 kez topla buluşan Sallai, rakip kaleye 2'si isabetli 3 şut gönderdi.
RAKİPLERE ZORLUK ÇIKARDI
Rakip ceza sahası içinde 6 kez topla buluşan Macar futbolcu, 1 şut pası verirken 9 da sahipsiz top kazandı.
Girdiği 19 ikili mücadelenin 13'ünü kazanan Sallai, rakip futbolculara ciddi zorluk çıkardı.
90 dakika boyunca 29 pas gönderen ve bunların 24'ünde isabet bulan yıldız isim, yüzde 83 oas isabetiyle oynadı.
Okan Buruk'u 90 dakika süre verdiği tecrübeli kanat oyuncusu, gol veya asist katkısı vermese de maç içindeki rakamları ortaya koyduğu mücadeleyi gözler önüne serdi.
Antalyaspor karşısında 60 kez topla buluşan Sallai, rakip kaleye 2'si isabetli 3 şut gönderdi.
RAKİPLERE ZORLUK ÇIKARDI
Rakip ceza sahası içinde 6 kez topla buluşan Macar futbolcu, 1 şut pası verirken 9 da sahipsiz top kazandı.
Girdiği 19 ikili mücadelenin 13'ünü kazanan Sallai, rakip futbolculara ciddi zorluk çıkardı.
90 dakika boyunca 29 pas gönderen ve bunların 24'ünde isabet bulan yıldız isim, yüzde 83 oas isabetiyle oynadı.