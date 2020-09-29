Roland Garros'ta favoriler yoluna devam ediyor

Sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ikinci gününde favori tenisçilerin birçoğu, yoluna devam etti.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 ay ertelenen ve hava sıcaklığındaki düşüşün etkisiyle oyuncuların zorlandığı Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvaya, ikinci gün maçlarıyla devam edildi.



Tek erkekler ilk turunda, son 3 yılı üst üste olmak üzere turnuvada 12 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, dünya 83'üncüsü Belaruslu Egor Gerasimov'u 6-4, 6-4 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 3-0 yendi. İspanyol tenisçi, ikinci turda ABD'li Mackenzie McDonald karşısında korta çıkacak.



Bu sene ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ise 6-4, 6-3 ve 6-3'lük setlerin ardından dünya 40 numarası Hırvat Marin Cilic'i 3-0 mağlup ederek ikinci turda ABD'li Jack Sock'ın rakibi oldu.



Tek erkeklerde günün sürprizini ise 8 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils'i 6-4, 7-5, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden dünya 49'uncusu Kazakistanlı Alexander Bublik gerçekleştirdi.



Kadınlarda favoriler ikinci turda



Tek kadınlar ilk turunda 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, dünya 89 numarası 20 yaşındaki Rus tenisçi Varvara Gracheva'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0'la geçerek üst turda Meksikalı Renata Zarazua ile eşleşti.



Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu kovalayan 6 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, vatandaşı dünya 102'ncisi Kristie Ahn'ı 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi. Williams, ikinci turda Bulgar Tsvetana Pironkova ile karşılaşacak.



Turnuvada 2016 yılında yarı finale kalan 5 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens ise Ukraynalı Katarina Zavatska'yı 2-6, 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup ederek ikinci turda İtalyan Sara Errani'nin rakibi oldu.



7 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova da Fransız Oceane Dodin karşısında 6-3 ve 7-5'lik setlerle korttan 2-0 galip ayrılarak ikinci tura adını yazdırdı.



Turnuvada geçen yıl finale kalma başarısı gösteren dünya 19 numarası Çek Marketa Vondrousova, Polonyalı Iga Swiatek'e 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek tek kadınlarda günün sürprizine imza attı.



Djokovic yarın korta çıkacak



İlk tur maçlarıyla devam edecek Fransa Açık'ta yarın, tek erkeklerde 2016 yılı şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Etiyopya kökenli İsveçli tenisçi Mikael Ymer ile mücadele edecek.



Turnuvanın 5 numaralı seribaşı tenisçisi Yunan Stefanos Tsitsipas ise dünya 109 numarası İspanyol Jaume Munar'la karşılaşacak.



Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova'nın rakibi, turnuvaya elemelerden katılan dünya 172 numarası Mısırlı Mayar Şerif olacak.



Bu yıl Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzanan 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin ise dünya 125 numarası Rus Liudmila Samsonova'nın karşısına çıkacak.



