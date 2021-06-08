Roland Garros'ta ilk yarı finalist Sloven Zidansek

Tamara Zidansek, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Roland Garros'ta adını yarı finale yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Roland Garros'ta ilk yarı finalist Sloven Zidansek
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08 Haziran 2021 16:07
Tek kadınlarda dünya 85'incisi Tamara Zidansek, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gününde, çeyrek final mücadeleleri başladı.

Sloven Zidansek, 33 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa'yı 7-5, 4-6 ve 8-6'lık setlerle 2-1 yenerek kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Grand slam organizasyonunda son 4 isim arasına kalan ilk Sloven kadın tenisçi de olan Zidansek, yarı finalde Elena Rybakina-Anastasia Pavlyuchenkova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


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