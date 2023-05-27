Roland Garros 19 yıl sonra Nadal'sız oynanacak

Fransa Açık (Roland Garros), 2004'ten bu yana ilk kez turnuvayı 14 kez kazanan İspanyol tenisçi Rafael Nadal olmadan düzenlenecek.



Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Roland Garros, bu yıl 28 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde 122. kez organize edilecek.



İlk kez 1891 yılında düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın ana tablo maçları, yarın TSİ 12.00'de başkent Paris'te başlayacak.



Fakat 2023 Roland Garros, tenisseverler için buruk geçecek. Çünkü turnuvanın yaşayan efsanesi Nadal, sakatlığı yüzünden 19 yıl sonra Paris'te korta çıkamayacak.



Nadal'ın, 2004'te sakatlığı sebebiyle yer alamadığı ve ilk kez 2005'te katıldığı Roland Garros'da geçen yıl da dahil 14 şampiyonluğu var.



Fransa Açık'a ev sahipliği yapan yerleşkede heykeli bulunan 36 yaşındaki Nadal, sol kalçasındaki sakatlık nedeniyle 4 ayı aşkın süredir tenis oynayamıyor.



22 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu Novak Djokovic ile paylaşan Nadal, sakatlığı sonrası dünya klasmanında 15. sıraya kadar geriledi.



5 seribaşı daha turnuvaya katılamayacak



Erkeklerde Nadal'ın yanı sıra Matteo Berrettini (dünya 20 numarası), Pablo Carreno (21), Marin Cilic (22) ve Nick Kyrgios (25), sakatlık gerekçesiyle Fransa Açık'ta mücadele edemeyecek.



Kadınlar dünya sıralamasının 29. basamağındaki Paula Badosa da sakatlığı nedeniyle turnuvayı kaçıracak.



Toplam ödül yüzde 12 arttı



2023 Fransa Açık'ta dağıtılan toplam para ödülü, geçen yıla göre yüzde 12,3 artarak 49,6 milyon avroya (yaklaşık 1 milyar lira) yükseldi.



Geçen yıl 2,2 milyon avro verilen tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonları, 2023'te 2,3 milyon avro (yaklaşık 49,3 milyon lira) alacak.



20 yaşındaki Alcaraz hayalini gerçekleştirme peşinde



2022 ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşarak dünya klasmanında 1 numaraya çıkan en genç erkek tenisçi olan Carlos Alcaraz, idolü Nadal'ın yokluğunda Fransa Açık'ı kazanmanın hayalini kuruyor.



Bu yıl toprak kort sezonunun önemli turnuvaları Barcelona Açık ve Madrid Masters'ta mutlu sona ulaşan Alcaraz'ın, bunun için Roland Garros'da 2 kupası bulunan Novak Djokovic'in yanı sıra Daniil Medvedev, Holger Rune, Andrey Rublev gibi organizasyona formda gelen isimleri mağlup etmesi gerekiyor.



20 yaşındaki Alcaraz (1 numaralı seribaşı) kura sonucu 2021 finalisti Stefanos Tsitsipas (5), Felix Auger-Aliassime (10), Lorenzo Musetti (17) ile ana tablonun aynı çeyreğinde, Djokovic (3), Rublev (7), Karen Khachanov (11) ve Hubert Hurkacz (13) ile de ana tablonun aynı yarısında yer aldı.



Geçen yılın finalisti Casper Ruud'un (4) bulunduğu ana tablonun diğer yarısında ise Medvedev (2), Rune (6), Jannik Sinner (8), Taylor Fritz (9) ve Frances Tiafoe (12) öne çıkıyor.



